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Сегодня, 21:44

Колосков: «Кордоба, Сперцян и Ивич — главная сила «Краснодара» в борьбе за титул»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Будет странно, если кто-то из лидеров «Краснодара» покинет клуб этой зимой. Команда, наоборот, должна максимально усилиться, потому что впервые в истории у них такие высокие шансы на чемпионство. Не думаю, что Галицкий отпустит своих лучших игроков. Кордоба, Сперцян и Ивич — главная сила «Краснодара» в борьбе за титул. Думаю, что они не продаются», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» набрал 36 очков и занимает вторую позицию. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (32).

Чемпионат страны по футболу сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-kordoba-spertsyan-i-ivich-glavnaya-sila-krasnodara-v-bor-be-za-titul/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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