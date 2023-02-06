Колосков назвал Дзюбу заурядным футболистом

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу заурядным футболистом.

«Дзюба великий игрок? Сами-то в это верите? Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов? Даже по меркам российского футбола не великий. Он — заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», — приводит слова Колоскова Legalbet.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.