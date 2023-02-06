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Колосков назвал Дзюбу заурядным футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу заурядным футболистом.

«Дзюба великий игрок? Сами-то в это верите? Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов? Даже по меркам российского футбола не великий. Он — заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», — приводит слова Колоскова Legalbet.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/14861661/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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