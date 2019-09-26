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Кокорин не тренировался с «Зенитом»-2

17:54
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Александр Кокорин не проводил тренировку со второй командой сине-бело-голубых. Он действительно присутствовал на занятии, но наблюдал за происходящим со стороны.

Сегодня главный тренер «Зенита»-2  Владислав Радимов выложил в Instagram фотографию с 28-летним футболистом, который совсем недавно был выпущен из колонии. Сам Радимов отказался комментировать «СЭ» свой пост в социальной сети.

«Зенит» подписал контракт с Кокориным еще до его выхода из тюрьмы, однако комитет по статусу игроков запретил заявлять нападающего в текущий регистрационный период. По словам генерального директора клуба Александра Медведева, Александр будет тренироваться и участвовать в товарищеских матчах, а зимой клуб сможет внести его в заявку на сезон. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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