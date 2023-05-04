Экс-вратарь Кавазашвили: «Оборона «Спартака» — просто решето»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что слабая оборона спартаковцев не позволяет клубу добиваться побед.

«Когда Промес на поле, то в атаке у «Спартака» нет никаких проблем. Команда забивает столько, сколько должен забивать топ-клуб. Но от игры в защите волосы на голове встают. Абсолютная некомпетентность большинства защитников не дает красно-белым выигрывать проходные матчи. Новые защитники до сих пор не понимают, что от них требует тренер. Оборона «Спартака» — просто решето. Даже Буффон не спасал бы команду с такой защитой», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

7 мая «Спартак» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18.00 по московскому времен.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.