На Украине назвали идиотом местного журналиста за слова о смерти Гамулы

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» раскритиковал украинское издание, которое опубликовало новость о смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Я не знаю, какой идиот там что плел, но умер известный и знаменитый, любимый многими за обаяние и непосредственность человек», — сказал Франков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Украинское издание «Сегодня» сообщило о смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы в заметке со следующим заголовком: «Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России».

О смерти 61-летнего специалиста 8 декабря объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба.