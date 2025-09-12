Агент новичка ЦСКА Кармо через «СЭ» обратился к российским СМИ

Агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, Антонио Менезес, через «СЭ» обратился к российским СМИ.

«От имени Энрике и всех его сотрудников мы хотели бы выразить вам огромную благодарность за освещение и поддержку во время этого трансфера.

Мы желаем вам всего наилучшего и надеемся, что вскоре сможем вернуться и привезти в Россию и ЦСКА еще больше игроков.

Спасибо вам за поддержку и партнерство. Спасибо вам большое!» — сказал Менезес.

18-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2029/30. Он будет выступать за армейцев под 37-м номером.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». Он не провел ни одного матча за основную команду. В активе футболиста также матчи за сборную Бразилии на юношеском и молодежном уровне.