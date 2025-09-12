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Агент новичка ЦСКА Кармо через «СЭ» обратился к российским СМИ

Микеле Антонов
Корреспондент
Антонио Менезес и Энрике Кармо.

Агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, Антонио Менезес, через «СЭ» обратился к российским СМИ.

«От имени Энрике и всех его сотрудников мы хотели бы выразить вам огромную благодарность за освещение и поддержку во время этого трансфера.

Мы желаем вам всего наилучшего и надеемся, что вскоре сможем вернуться и привезти в Россию и ЦСКА еще больше игроков.

Спасибо вам за поддержку и партнерство. Спасибо вам большое!» — сказал Менезес.

18-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2029/30. Он будет выступать за армейцев под 37-м номером.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». Он не провел ни одного матча за основную команду. В активе футболиста также матчи за сборную Бразилии на юношеском и молодежном уровне.

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Энрике Кармо
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Спартак

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