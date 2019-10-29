Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что ему приятно работать в этом клубе.

— У меня еще три года по контракту с «Ростовом», — сказал Карпин. — Меня сюда пригласили, мы начали планомерное и постепенное движение. Что-то есть, правда, пока не знаю, в какую сторону. Меня все устраивает в «Ростове». Прекрасные руководители, у нас правильные взаимоотношения, каждый своим делом занимается: президент, спортивный директор, тренер. Мы гребем в одной лодке в одну сторону, все вместе. Приятно здесь работать: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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