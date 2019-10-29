Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что предложение о создании фонда поддержки клубов является реализуемым.

— Единый фонд для клубов? Это реализуемо, это модель того, что было сделано в Аргентине, — сказал Карпин. — Государственные корпорации, которые вкладывали в конкретные клубы, стали деньги через телевидение отдавать в общий пул, а дальше все распределялось. Вместо того, чтобы одна госкорпорация вкладывала в конкретный клуб, деньги шли в общий котел. Здесь возможно только решение сверху.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением создать фонд поддержки профессиональных футбольных клубов.

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