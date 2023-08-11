Защитник «Ростова» Осипенко выбыл на месяц

Защитник «Ростова» Максим Осипенко выбыл на срок до месяца, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, причиной пропуска последних матчей защитника стала мышечная травма.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел за «Ростов» три матча и забил один мяч.