Карлос Самбрано: "Арбитр помешал "Рубину"? Не люблю обсуждать судейство"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:2) подчеркнул: казанцы доказали, что могут на равных биться с любым соперником.

– Очень жаль, что нам не удалось увезти очки, – сказал Самбрано. – Мы провели хороший матч. У "Спартака" были моменты, первый из которых они и реализовали. Мы выложились по полной. Оставили здесь все силы.

– Играли достойно, но не победили. Почему? Судья помешал?

– Знаете, я не люблю обсуждать судейство. "Спартак" – одна из лучших команд чемпионата. Против них сложно играть всем. Но "Рубин" сегодня доказал, что способен биться на равных с любым соперником.

– Каков итог первой части чемпионата для "Рубина"?

– Теперь мы можем смело поднять голову. Мы выглядели достойно в последних матчах, у нас была пятиматчевая серия без поражений в чемпионате России. Чувствуется, что команда растет. Хотя до этой удачной серии я бы такого не сказал.

– То есть, несмотря на девятое место в таблице, итог положительный?

– Конечно, крайне успешным исход не назовешь, потому что мы рассчитывали быть гораздо выше – на ведущих позициях. Думаю, во второй половине чемпионата вы увидите другой "Рубин". Все-таки у нас новая команда. На протяжении первой части сезона ребята сыгрывались. У нас был неудачный старт. Мы слишком много очков подарили соперникам в начале.

– Какова теперь цель "Рубина"? Еврокубки?

– Лично для себя всегда ставлю самые высокие задачи. Но, если говорить о команде целом, то, думаю, нам по силам побороться за место в еврокубковой зоне. Говорить о чемпионстве уже не приходится. Лидеры слишком сильно оторвались. Главное, что мы показываем достойную игру, за которую не стыдно. (Ярослав СУСОВ)