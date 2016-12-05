Карлос Самбрано: "Арбитр помешал "Рубину"? Не люблю обсуждать судейство"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:2) подчеркнул: казанцы доказали, что могут на равных биться с любым соперником.
– Очень жаль, что нам не удалось увезти очки, – сказал Самбрано. – Мы провели хороший матч. У "Спартака" были моменты, первый из которых они и реализовали. Мы выложились по полной. Оставили здесь все силы.
– Играли достойно, но не победили. Почему? Судья помешал?
– Знаете, я не люблю обсуждать судейство. "Спартак" – одна из лучших команд чемпионата. Против них сложно играть всем. Но "Рубин" сегодня доказал, что способен биться на равных с любым соперником.
– Каков итог первой части чемпионата для "Рубина"?
– Теперь мы можем смело поднять голову. Мы выглядели достойно в последних матчах, у нас была пятиматчевая серия без поражений в чемпионате России. Чувствуется, что команда растет. Хотя до этой удачной серии я бы такого не сказал.
– То есть, несмотря на девятое место в таблице, итог положительный?
– Конечно, крайне успешным исход не назовешь, потому что мы рассчитывали быть гораздо выше – на ведущих позициях. Думаю, во второй половине чемпионата вы увидите другой "Рубин". Все-таки у нас новая команда. На протяжении первой части сезона ребята сыгрывались. У нас был неудачный старт. Мы слишком много очков подарили соперникам в начале.
– Какова теперь цель "Рубина"? Еврокубки?
– Лично для себя всегда ставлю самые высокие задачи. Но, если говорить о команде целом, то, думаю, нам по силам побороться за место в еврокубковой зоне. Говорить о чемпионстве уже не приходится. Лидеры слишком сильно оторвались. Главное, что мы показываем достойную игру, за которую не стыдно. (Ярослав СУСОВ)
_Я_против_Астротерфа_
merniloskut_____разве что Клиффорд Саймак)))
02:01 6 декабря
merniloskut
Вилков подсуживающий Спартаку - до такого даже Гарри Гаррисон хрен бы додумался!
23:52 5 декабря