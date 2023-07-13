Читатели «СЭ» выбрали лучшего судью прошлого сезона

«СЭ» определил лучшего арбитра сезона-2022/23 на основании трех критериев: голосование клубов на условиях анонимности, опрос болельщиков на нашем сайте, собственный подсчет количества ошибок рефери.

По результатам голосования читателей «СЭ» первое место занял Сергей Карасев. Он набрал 44,7 процента голосов.

Полностью итоги можно посмотреть в материале «Карасев — лучший судья сезона в России! Победу над Безбородовым принес фотофиниш».