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Судейство

Сегодня, 14:00

Каманцев: «Мажич может сказать, что человек для него закончился»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о стиле работы руководителя департамента Милорада Мажича.

«Самое жесткое от Мажича? Такое он не делает. Он может просто сказать: «Этот человек для меня закончился». Он не вызывает и не полоскает. У него другой стиль. Например, однажды одному нашему молодому судье он сказал: «Если я тебя критикую, значит, я в тебе заинтересован. Если я тебе не пишу — у тебя проблемы, ты не в фокусе внимания». Мажич очень хороший психолог. И плюс ко всему у него нет связей внутри России, которые бы его ограничивали при принятии решений», — сказал Каманцев «СЭ».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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