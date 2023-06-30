Гаджиев рассказал, почему не стоит ужесточать лимит на легионеров в РПЛ
Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев объяснил, почему не стоит ужесточать лимит на легионеров в РПЛ.
«Ужесточение лимита не приведет ни к чему хорошему. Сейчас есть конкуренция, и молодежь учится. Если к нам в Дагестан приедут борцы со всего мира, наши все равно выиграют. Потому что система работает с детства, они постоянно трудятся над собой, развиваются. Только благодаря этому они лучшие. Тренировки и соревнования — путь к успеху», — цитирует Гаджиева Legalbet.
РФС с сезона-2022/23 установил требования для клубов РПЛ, что в заявку может быть включено не более 13 легионеров, из которых одновременно на футбольном поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более восьми легионеров.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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