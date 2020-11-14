Источник: со следующего сезона в РПЛ введут Fan ID
В чемпионате России со следующего сезона будет введена система Fan ID, сообщает Telegram-канал Baza.
По сведениям источника, система будет похожа на ту, что действовала во время чемпионата мира-2018, однако самих паспортов выдавать не будут — система будет цифровой.
При этом чиновники рассматривают вариант, при котором систему запустят уже в этом сезоне, но на добровольной основе. Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы. Чтобы смягчить недовольство фанатов, власти могут вернуть пиво на стадионы.
Также ожидается, что черные списки фанато будут обновлены.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.