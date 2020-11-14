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Источник: со следующего сезона в РПЛ введут Fan ID

14:23
Фанаты Спартака во время матча с Оренбургом дали четко понять: они против Fan ID на матчах чемпионата России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фанаты Спартака во время матча с Оренбургом дали четко понять: они против Fan ID на матчах чемпионата России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В чемпионате России со следующего сезона будет введена система Fan ID, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, система будет похожа на ту, что действовала во время чемпионата мира-2018, однако самих паспортов выдавать не будут — система будет цифровой.

При этом чиновники рассматривают вариант, при котором систему запустят уже в этом сезоне, но на добровольной основе. Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы. Чтобы смягчить недовольство фанатов, власти могут вернуть пиво на стадионы.

Также ожидается, что черные списки фанато будут обновлены.

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