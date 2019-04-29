Заместитель генерального директора "Динамо" Роман Широков​ сегодня, 29 апреля, принял решение покинуть московскую команду, сообщает в своем телеграм-канале известный журналист Василий Конов. Широков поставил в известность руководство и сегодня забрал трудовую в отделе кадров.

37-летний Широков работает в "Динамо" с октября 2017 года. Ранее сообщалось, что у главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова конфликт с заместителем генерального директора столичной команды.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.

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