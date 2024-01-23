Источник: форвард «Твенте» близок к переходу в «Спартак»

Форвард «Твенте» и сборной Коста-Рики Угальде может стать игроком российского топ-клуба, сообщается в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По данным источника, в 21-летнем игроке заинтересован московский «Спартак».

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.