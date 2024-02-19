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Тарханов: «Посоветовал бы Файзуллаеву отыграть в ЦСКА еще сезон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в один из европейских клубов.

Зимой 2024 года появлялась информация об интересе к 20-летнему узбеку со стороны многих команд, в том числе «Баварии».

«Аббос хорошо проявил себя не только на Кубке Азии, но и в ЦСКА. Сразу включился. Это качественный, очень техничный футболист. У него хорошие футбольные мозги. Да и вообще много качеств. В ЦСКА не все могут заиграть, тем более сразу. Нужно время на адаптацию. А Файзуллаев сумел сходу заявить о себе.
Посмотрим, как он будет дальше выступать. Жалко, что сейчас нет еврокубков. Если бы они были, Файзуллаев еще ярче себя проявил бы. Но все равно за ним сейчас будут наблюдать, потому что он хорошо себя проявил в Кубке Азии. Хоть Узбекистан не вышел в финал, но все равно он выделялся и забивал. Думаю, ему нужно еще побыть в ЦСКА для опыта и отыграть следующий сезон», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Футболист забил 2 гола и сделал 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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