Тарханов: «Посоветовал бы Файзуллаеву отыграть в ЦСКА еще сезон»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в один из европейских клубов.

Зимой 2024 года появлялась информация об интересе к 20-летнему узбеку со стороны многих команд, в том числе «Баварии».

«Аббос хорошо проявил себя не только на Кубке Азии, но и в ЦСКА. Сразу включился. Это качественный, очень техничный футболист. У него хорошие футбольные мозги. Да и вообще много качеств. В ЦСКА не все могут заиграть, тем более сразу. Нужно время на адаптацию. А Файзуллаев сумел сходу заявить о себе.

Посмотрим, как он будет дальше выступать. Жалко, что сейчас нет еврокубков. Если бы они были, Файзуллаев еще ярче себя проявил бы. Но все равно за ним сейчас будут наблюдать, потому что он хорошо себя проявил в Кубке Азии. Хоть Узбекистан не вышел в финал, но все равно он выделялся и забивал. Думаю, ему нужно еще побыть в ЦСКА для опыта и отыграть следующий сезон», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Футболист забил 2 гола и сделал 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.