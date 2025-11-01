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Корнеев: «Ментально Батраков сильнее Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Илья Корнеев в интервью «СЭ» сравнил двух ведущих игроков этих команд — Максима Глушенкова и Алексея Батракова.

— Ожидали такого прорыва от Воробьева в этом сезоне («7+2» в 12 турах)?

— Не скрою, его игра стала для меня сюрпризом. Конкуренция с Комличенко явно пошла Воробьеву на пользу, повлияла на такую статистику.

— Батраков — игрок без слабых мест? Или все-таки какие-то недостатки у него есть?

— Соглашусь с первой частью вашего вопроса. Это игрок без слабых мест! При этом Алексей обладает огромным потенциалом для роста. Батраков сам определит, до какого уровня он хочет долететь. Пока потолка я у него не вижу. Если он сможет резко прибавить еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду.

— Можете сравнить его по уровню с Глушенковым? Кто более классный футболист?

— Да они оба художники высшего полета, которые сами определяют, как высоко они смогут взлететь.

— Но хоть в чем-то один другого сейчас превосходит?

— Пока Глушенков превосходит Батракова по цифрам в зарплате. Но это явление временное. В остальном они вполне сопоставимы. Единственное — на мой взгляд, Батраков ментально сильнее Глушенкова.

— Верите, что Батраковым интересуются «Интер» и «Ювентус»? Не слишком ли высокая для него планка?

— Не знаю, попал ли он в шорт-листы миланцев и турницев. Но Батраков по своему уровню — точно игрок для топ-клубов Европы.

— Сколько он сейчас стоит на европейском рынке?

— С учетом нынешней ситуации, думаю, не больше 20 миллионов.

Игорь Корнеев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«В чем Глушенков превосходит Батракова? В зарплате. Но это временно». Корнеев — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

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Алексей Батраков
Игорь Корнеев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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