21:19 | Футбол — РПЛ

"Играли до ошибки". Ракицкий - о матче со "Спартаком"

1
Обсудить

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий после ничьей в матче 20-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:1) заявил, что обе команда играли до ошибки. 

- На первый план выходила борьба, - сказал Ракицкий в эфире канала "Матч Премьер". - Игра была равная, моменты были у всех, все хотели выиграть. Это мое первое дерби - мне понравилось.

Моменты были у обеих команд. Мы играли до ошибки. Кто пропустил - тот проиграл. Мы не смотрим на таблицу и играли на победу. По турнирной таблице нас устраивает ничья. Бились за болельщиков и за город. Физически все было нормально. Отрыв в таблице? Еще играть и играть.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

Спартак - Зенит

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Спартак" - "Зенит": был ли пенальти в моменте Кутепов vs Дзюба?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ