Игорь Шалимов: "Перед "Ниццей" у "Краснодара" паршивое настроение"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в матче 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что крайне разочарован игрой своей команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам специалиста, во время межсезонных сборов будут пересмотрены многие аспекты в функциональной подготовке игроков.



- Результатом мы недовольны, потому что мы играли дома, владели инициативой, - отметил Шалимов. - Подготовились к игре, знали, что "Крылья" сильны в контратаках. Мы были готовы к этому. Конечно, мы пропускали их контрвыпады, но защита сработала хорошо, как и полузащита, где игроки при потере мяча сразу же вступали в отбор.

"Крылья" сейчас в хорошем состоянии. Понятно, мы играли с преимуществом, имели больше моментов, забили гол, но потом случились эти 10 непонятных минут. Мы упустили мяч, отдали инициативу сопернику, начали проваливаться. Это сильно тревожит, потому что с таким, скажем так, менталитетом, когда ты боишься выигрывать... мы в таком состоянии сейчас. Про усталость не буду говорить, все нормально. Но эта часть чемпионата закончилась. Нам надо ехать в Ниццу, а настроение у всех паршивое. Там надо отыграть матч, отдохнуть, и затем у нас будет время поработать. Поработать надо, прежде всего, над победным менталитетом. Нам должно быть легко, мы должны получать удовольствие от игры. Поэтому итог такой - если бы мы выиграли, можно было бы сказать, что достойно прошли этот отрезок, а так - неудовлетворение у всех.



- Будет ли пересмотрена подготовка на зимних сборах в связи с большим количеством травм? Какие-то изменения сделаете?



- Да, будут изменения обязательно. Мы добавим кое-какие вещи, чтобы мышцы игроков становились сильнее. Чтобы они были атлетами, а не теми игроками, которые способны играть один раз в неделю. Нам важно сделать футболистов более сильными, выносливыми. Так дальше продолжаться не может, как сейчас.



- Нет ли на горизонте трансферов? Можете озвучить позиции, которые необходимо укрепить?



- Тайну не открою - работа идет. Руководство, спортивный отдел работают над этим. Позиции нам известны, отыскиваются кандидаты. Пока мы на этом этапе.