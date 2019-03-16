Игорь Черевченко: "У "Енисея" цепкие игроки в опорной зоне. Будет тяжело"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России.

- Проблемы может любая команда создать. Первые 4-5 туров после сборов все команды одинаковые, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер" - У них есть цепкие игроки в опорной зоне. Будет тяжело. Мы готовились в штатном режиме, ничего не меняли. Почему нет Костадинова? Решение тренерского штаба. Никаких вопросов нет, просто решили выпустить другой состав.

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