Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире "России 24" выразил мнение, что в матче со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ (2:0) армейцам во многом повезло.

– Матч со "Спартаком" – лучший по качеству футбола?

– Думаю, нет. Только по результату. Первый тайм был не особо хорошим. Ни одного момента, и по большому счету мы отскочили. Забей Зе Луиш, или в другом моменте окажись мяч в воротах, настроение бы было хуже, да и вскрывать оборону будет сложнее.

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