Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире программы "Футбол России" подчеркнул, что на данный момент армейцы не наиграли на попадание в Лигу чемпионов по итогам премьер-лиги.

После 26 туров армейцы (44 очка) занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Краснодара" (46), "Локомотива" (49) и "Зенита" (57).

– ЦСКА наиграл на Лигу чемпионов?

– На данный момент нет. Но впереди еще 4 тура.

– Чего не хватает? Стабильности?

– Игрокам 19-21 год. Самый старый – я (Акинфееву – 33), потом Кирилл Набабкин (32 года). Даже тому же Щенникову на днях исполнилось 28 лет, ближе к 30.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр