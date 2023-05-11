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Сегодня, 11:23

Игнатьев: «Семин — лучший российский специалист. Он пригодился бы любому клубу, особенно «Локомотиву»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о своем коллеге Юрии Семине.

«Все понимают, что Юрий Семин — лучший российский специалист, и не потому, что у него много регалий, а потому, насколько он знает предмет, как сильно проявляется его активность. Сейчас Юрий Палыч без работы, но все равно съездил посмотреть полуфинал ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити», будет смотреть и финал. Это он делает не для того, чтобы развеяться, как в театре. Семин все еще продолжает быть в процессе тренерской работы и отслеживает все инновации мирового футбола, которые необходимы для тренера такого уровня. Имя тренера Семина пригодилось бы любому клубу, особенно «Локомотиву», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет.

Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-ignatyev-semin-luchshiy-rossiyskiy-trener-on-prigodilsyaby-by-lyubomu-klubu-osobenno-lokomotivu
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 9
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Локомотив

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