Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Спартака» без нападающего клуба Квинси Промеса.

«Спартак» с Промесом и без — две разные команды. Не знаю, контролирует ли ситуацию Абаскаль и заинтересован ли он вообще в улучшении игры команды, но с атакующей линией надо что-то делать. Иначе «Спартак» до конца сезона так и не забьет», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.