Хорен Байрамян: «Не стал бы говорить о чемпионской гонке»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что не стал бы говорить о чемпионской гонке в связи с его командой.

— Я уже долго играю в «Ростове», был в разные времена здесь, когда были и хорошие результаты, — сказал Байрамян. — Наши болельщики? После поражения от «Зенита» знаете, сколько людей мне написало? И всем ребятам пишут только слова поддержки. Хотя обычно после поражений все требовательны. Болельщикам спасибо, что поддерживают. Это сил еще больше придает.

Чемпионская гонка? Прошло 12 туров — мы делили первое место, затем проиграли — опустились на четвертое. Все может измениться после нескольких поражений, я бы не стал говорить о чемпионской гонке. Когда есть такие гранды, как «Спартак» ... Хотя сейчас, может быть, у них неудачный период. Есть «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Они идут в первой тройке из года в года.

В текущем сезоне Байрамян провел 13 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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