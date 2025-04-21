«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

В пресс-службе «Химок» заявили «СЭ», что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу момента с фолом полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на футболисте команды Лукасе Вере на 83-й минуте матча 25-го тура РПЛ. Барриос в подкате попал шипами в голень Вере.

«Нет, мы не будем обращаться в ЭСК», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Судья не стал наказывать Барриоса за грубую игру против Веры. Согласно данным сайта РПЛ, предупреждение стало бы для зенитовца четвертым в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру с «Динамо» в 26-м туре.

Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

«Химки» после 25-го тура занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.