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Сегодня, 12:17

Марцел Личка пригласил Томаса Мюллера в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка предложил нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру продолжить карьеру в московском клубе.

«Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В начале апреля 35-летний немец объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе. Мюллер покинет команду летом.

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Марцел Личка
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Динамо (Москва)
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4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
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 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
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 Химки 25 5 8 12 28-45 23
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 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
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 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
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 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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