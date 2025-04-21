Марцел Личка пригласил Томаса Мюллера в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка предложил нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру продолжить карьеру в московском клубе.

«Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В начале апреля 35-летний немец объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе. Мюллер покинет команду летом.

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.