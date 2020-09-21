Гунько во второй раз за день поблагодарил за поддержку. Предыдущий пост он удалил

Дмитрий Гунько после увольнения с должности главного тренера «Химок» на своей странице в Instagram поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», — написал тренер.

Сегодня утром специалист уже прощался с «Химками», но вскоре тот пост удалил.

44-летний Гунько пришел в подмосковный клуб перед началом нынешнего сезона вместо Сергея Юрана. После восьми туров «Химки» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав три очка и не одержав ни одной победы. В пятницу «Химки» уступили на выезде «Краснодару» — 2:7. За восемь туров комнада пропустила 18 мячей — это худший показатель в РПЛ.

По информации колумниста «СЭ» Ильи Казакова, новым тренером подмосковной команды может стать Игорь Черевченко. Об этом журналист накануне сообщил в своем Telegram-канале Foot'больные люди. Последним местом работы экс-игрока и тренера «Локомотива» был тульский «Арсенал».