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Гудачек проведет первый удар по мячу на матче «Спартак» — «Арсенал»

15:53

Вратарь хоккейного «Спартака» Юлиус Гудачек проведет символический первый удар по мячу на матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал». Встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.00.

На прошлой неделе символическое вбрасывание на хоккейном матче «Спартака» провел вратарь Александр Максименко.

— На прошлой неделе Александр Максименко совершил символическое вбрасывание перед началом домашнего матча наших хоккейных братьев. Сегодня мы приветствуем с ответным визитом вратаря хоккейного «Спартака» Юлиуса Гудачека!, — отмечается в сообщении.

Спартак — Арсенал Т

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