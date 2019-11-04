Гудачек проведет первый удар по мячу на матче «Спартак» — «Арсенал»
Вратарь хоккейного «Спартака» Юлиус Гудачек проведет символический первый удар по мячу на матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал». Встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.00.
На прошлой неделе символическое вбрасывание на хоккейном матче «Спартака» провел вратарь Александр Максименко.
— На прошлой неделе Александр Максименко совершил символическое вбрасывание перед началом домашнего матча наших хоккейных братьев. Сегодня мы приветствуем с ответным визитом вратаря хоккейного «Спартака» Юлиуса Гудачека!, — отмечается в сообщении.
?? На прошлой неделе Александр Максименко совершил символическое вбрасывание перед началом домашнего матча наших хоккейных братьев @spartak_hc— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019
? Сегодня мы приветствуем с ответным визитом вратаря хоккейного «Спартака» Юлиуса Гудачека! #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/h07SiBlP0I