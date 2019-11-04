Вратарь хоккейного «Спартака» Юлиус Гудачек проведет символический первый удар по мячу на матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал». Встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.00.

На прошлой неделе символическое вбрасывание на хоккейном матче «Спартака» провел вратарь Александр Максименко.

— На прошлой неделе Александр Максименко совершил символическое вбрасывание перед началом домашнего матча наших хоккейных братьев. Сегодня мы приветствуем с ответным визитом вратаря хоккейного «Спартака» Юлиуса Гудачека!, — отмечается в сообщении.