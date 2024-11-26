Губернатор Самарской области объяснил, почему несколько месяцев не рассказывал о коррупции в РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление о коррупции в российском судейском корпусе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

— Почему вы молчали 2 месяца?

— А почему всю жизнь люди, которые участвуют в этом, не озвучивают? Я не понимаю. Задайте себе этот вопрос и напишите статью — а как это происходит. Это было бы справедливо.

— Встречались ли вы в тульском «Арсенале» с «темной стороной» футбола?

— Работал в Туле 8 лет. Уверен, что организация спорта была безупречная. Хотя везде, где есть люди, могут быть разные ситуации. Но я видел только ту часть, за которую я болел. Например, я болел за Дзюбу, а потом он стал капитаном сборной, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн