Гранат получил перелом малоберцовой кости в матче с "Ростовом"

Защитник "Рубина" Владимир Гранат получил травму в матче 20-го тура против "Ростова" (0:2). Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, 31-летний игрок получил перелом малоберцовой кости. Он был заменен на 90-й минуте встречи на Владислава Пантелеева.

В матче с "Ростовом" защитник нашей команды Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости.



Желаем Владимиру здоровья и скорейшего возвращения в строй! ✊🏻 pic.twitter.com/ik3XnrceXm – "Рубин" Казань (@fcrk) 16 марта 2019 г.

В текущем сезоне Гранат провел 18 матчей за "Рубин".

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