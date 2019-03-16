20:33 | Футбол — РПЛ

Гранат получил перелом малоберцовой кости в матче с "Ростовом"

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Защитник "Рубина" Владимир Гранат получил травму в матче 20-го тура против "Ростова" (0:2). Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, 31-летний игрок получил перелом малоберцовой кости. Он был заменен на 90-й минуте встречи на Владислава Пантелеева

В текущем сезоне Гранат провел 18 матчей за "Рубин".

Рубин - Ростов

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