Виктор Гончаренко в восьмой раз встретился с "Динамо" в чемпионате России и снова не сумел добиться победы. Пять раз команды белорусского специалиста ("Кубань", "Урал" и ЦСКА) добивались ничьей, еще трижды – терпели неудачу. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Виктора Гончаренко против "Динамо"
Дата
Клуб
Тренер "Динамо"
Город
Счет
20.10.2013
Кубань
Дан Петреску
Химки
1:3
15.03.2014
Краснодар
1:1
28.09.2014
Станислав Черчесов
2:2
16.08.2015
Урал
Андрей Кобелев
0:1
23.09.2017
ЦСКА
Юрий Калитвинцев
0:0
09.04.2018
Дмитрий Хохлов
Москва
1:2
04.11.2018
05.05.2019
Всего: +0=5-3, мячи 7-11.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр