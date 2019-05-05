Виктор Гончаренко в восьмой раз встретился с "Динамо" в чемпионате России и снова не сумел добиться победы. Пять раз команды белорусского специалиста ("Кубань", "Урал" и ЦСКА) добивались ничьей, еще трижды – терпели неудачу. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Виктора Гончаренко против "Динамо"

Дата Клуб Тренер "Динамо" Город Счет 20.10.2013 Кубань Дан Петреску Химки 1:3 15.03.2014 Кубань Дан Петреску Краснодар 1:1 28.09.2014 Кубань Станислав Черчесов Химки 2:2 16.08.2015 Урал Андрей Кобелев Химки 0:1 23.09.2017 ЦСКА Юрий Калитвинцев Химки 0:0 09.04.2018 ЦСКА Дмитрий Хохлов Москва 1:2 04.11.2018 ЦСКА Дмитрий Хохлов Химки 0:0 05.05.2019 ЦСКА Дмитрий Хохлов Москва 2:2

Всего: +0=5-3, мячи 7-11.

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