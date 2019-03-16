Голы Мирзова и Горбатенко принесли "Арсеналу" победу над "Енисеем"

"Арсенал" переиграл "Енисей" в домашнем матче 20-го тура премьер-лиги – 2:0. В составе победителей отличился Резиуан Мирзов и Игорь Горбатенко.
"Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. "Енисей", имея в своем активе 11 очков, - на последнем месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Енисей" (Красноярск) - 2:0 (1:0)
Голы: Мирзов, 29 (1:0). Горбатенко, 87 (2:0).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Кангва, Кадири, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90).
"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Данченко, Гаджибеков, Грицаенко, Ятченко, Огуде, Сарр, Зотов (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Савичев (Соболев, 46), Кутьин.
Предупреждения: Джорджевич, 9. Савичев, 17. Горбатенко, 58. Ткачев, 59. Ятченко, 69. Левашов, 71.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко, Калугин (оба - Москва).
16 марта. Тула. Стадион "Арсенал".