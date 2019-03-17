Глушаков посвятил гол в ворота "Зенита" своему дяде

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков посвятил своему дяде Валерию Глушакову гол, который он забил в ворота "Зенита" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:1). Этот забитый мяч стал для красно-белых 1500-м в чемпионатах России.

- Для меня сегодняшний матч был особенным не только из-за принципиального матча с "Зенитом". Сегодня исполнилось бы 60 лет моему дяде, Валерию Глушакову. 1500-й гол "Спартака" в РПЛ я посвящаю именно ему. Человеку, который дал мне путь в большой футбол.

Мяч, которым был забит гол, уходит в музей "Спартака". Перед стартовым свистком первый символический удар по мячу нанес ветеран "Спартака" Вагиз Хидиятуллин, которому 3 марта также исполнилось 60 лет. Искренне желаю Вагизу Назировичу здоровья и долгих лет!

Цените ветеранов, берегите их, и давайте не забывать тех, кто делал "Спартак" великим клубом! - написал Глушаков в своем Инстаграме.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Все о чемпионате России - здесь