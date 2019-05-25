Глушаков и Ханни не помогут "Спартаку" в матче с "Оренбургом"

"Спартак" прилетел в Оренбург, где 26 мая сыграет с одноименной командой в рамках 30-го тура премьер-лиги. Как сообщает официальный сайт красно-белых, из-за повреждений в этой встрече не примут участия хавбеки Денис Глушаков и Софьян Ханни.

Кроме того, в Москве остались форвард Луиз Адриану и полузащитник Фернанду - они пропустят игру из-за перебора желтых карточек. В заявку команды попал нападающий "Спартака-2" Александр Руденко.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Оренбург" с 40 баллами располагается на 8-й строчке.

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