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Сегодня, 19:06

Личка: «Локомотив» в первом тайме был лучше «Динамо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Как последняя игра, так и эта без забитых голов. В первом тайме мы очень мало атаковали игрока с мячом. Также мне не понравилось, что фланговые футболисты играли широко. Не было связки. Играли низко, была большая дыра между полузащитой и Смоловым. «Локомотив» в первом тайме был лучше. У Сомолова была хорошая возможность у ворот, но он не ударил», — сказал Личка.

«Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые не побеждают в РПЛ уже 5 туров подряд. «Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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