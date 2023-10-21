Галактионов: «Надеемся, что на предстоящей неделе Карпукас начнет готовиться в общей группе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал состояние полузащитника железнодорожников Артема Карпукаса.

«Он восстанавливается. Подходит к общей группе. Мы планировали, чтобы он с этой недели начнет, но потребовалось еще время. Надеемся, что на предстоящей неделе Карпукас начнет готовиться в общей группе», — сказал Галактионов.

21 октября «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ.