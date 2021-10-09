ЦСКА поздравил Витинью с днем рождения
Форвард «Фламенго» Витинью 9 октября отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 28 лет.
«Поздравляем с днем рождения чемпиона России и двукратного обладателя Суперкубка России в составе ЦСКА Витинью!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Поздравляем с днём рождения чемпиона России и двукратного обладателя Суперкубка России в составе #ЦСКА Витиньо! ?? pic.twitter.com/p9e6TPmwBk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 9, 2021
Витинью выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе армейцев бразилец провел 84 матча, в которых забил 19 голов и сделал 15 результативных передач.
В текущем сезоне Витинью провел 41 матч за «Фламенго», в которых забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.
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