Колосков: «От выхода Лесового на замену в «Динамо» толку ноль»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что полузащитник Даниил Лесовой покинет «Динамо».

«С моей точки зрения, расставание с Лесовым абсолютно рационально. К сожалению, он не усилил игру команды. Сколько раз он выходил на замену — толку ноль. Я бы тоже без сожаления расстался с ним. Я же хожу на футбол и вижу, кто из себя что-то представляет. Даниил не помогает команде», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Лесовой в ближайшее время может пополнить состав «Маккаби» из Хайфы.