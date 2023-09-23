Титов — о голевом пасе Соболева в дерби: «Все сделал идеально!»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.
— Получили удовольствие от дерби?
— В предыдущих матчах «Спартак» и «Динамо» приучили нас к граду голов. 3:3, 4:1... Многие болельщики ждали продолжения феерии. Но мы ее в итоге не увидели.
— Почему?
— Думаю, свою роль сыграл быстрый гол красно-белых. Дальше уже команда Абаскаля действовала по счету, отдала инициативу. «Динамо» имело шансы отыграться, в какой-то степени красно-белым повезло. Но сейчас нужно говорить о том, что «Спартак» вновь не пропустил. Это важно, это радует. Команда поднялась на четвертое место, она в гонке. Плотность в таблице очень высокая. Все впереди. Считаю, сейчас надо отбросить эмоции в сторону. Мол, «Спартаку» надо было играть агрессивнее, давить. Нет! На первый план сегодня выходит результат. Важнейшая победа над принципиальным соперником, который к тому же до дерби находился выше нас на два балла.
— Но наиграл ли «Спартак» на победу?
— По количеству моментов «Динамо», наверное, «Спартаку» не уступило. Где-то повезло, где-то выручили Селихов, которому желаю здоровья, Максименко, великолепно вышедший на замену, и защитники. Важно, кто как распоряжается своими шансами. Красно-белые забили, бело-голубые — нет. Счет на табло. По идее, наверное, матч был равный. Но имеем то, что имеем. Важнейшие три очка. Идем дальше.
— Восхищены результативным пасом Соболева? Некоторые даже считают, что его роль в голе больше, чем удар Бонгонды.
— Ну нет, я бы все-таки не принижал роль Бонгонды. Принять такой мяч, обработать на скорости одним касанием, пробросить себе на ход, да еще и под левую ногу, успеть пробить, так как его накрывал соперник, — дорогого стоит! Если бы он сделал паузу, лишнее касание, его бы заблокировали. Так что, конечно, нужно отдать должное легионеру.
— Но как быть с пасом Соболева?
— Саня увидел рывок Бонгонды, находясь у бровки! Пас просто великолепен. Я люблю футбол не только за голы, но и за блестящие передачи. Тут снимаю перед Соболевым шляпу. Все выполнено идеально.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1