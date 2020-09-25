РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Геркус назвал фаворитов сезона в РПЛ

16:55
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что основным фаворитом сезона в РПЛ является «Зенит». Однако, по его мнению, за первое место может побороться и ЦСКА.

— «Зенит» остается фаворитом чемпионата, потому что все остальные достаточно слабые, — сказал Геркус. — «Локомотив» ушел из борьбы за высокое место. «Краснодар» потерялся в своих концепциях. Свои воспитанники или нет, опытный тренер или свой, но молодой... «Ростов», очевидно, не тянет по деньгам и составу. Остается ЦСКА. Это хорошая команда, которая усилилась и воспитала молодежь. У них очень опытный тренер. Я вижу ЦСКА той командой, которая бросит вызов и сможет на дистанции «Зениту» доставить проблемы. А, возможно, и выскочить на первое место. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 77010
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир