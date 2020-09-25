Геркус назвал фаворитов сезона в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что основным фаворитом сезона в РПЛ является «Зенит». Однако, по его мнению, за первое место может побороться и ЦСКА.

— «Зенит» остается фаворитом чемпионата, потому что все остальные достаточно слабые, — сказал Геркус. — «Локомотив» ушел из борьбы за высокое место. «Краснодар» потерялся в своих концепциях. Свои воспитанники или нет, опытный тренер или свой, но молодой... «Ростов», очевидно, не тянет по деньгам и составу. Остается ЦСКА. Это хорошая команда, которая усилилась и воспитала молодежь. У них очень опытный тренер. Я вижу ЦСКА той командой, которая бросит вызов и сможет на дистанции «Зениту» доставить проблемы. А, возможно, и выскочить на первое место. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь