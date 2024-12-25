Черданцев — о коррупционном скандале в российском футболе: «Не думаю, что совершится какая-то революция»

Известный комментатор Георгий Черданцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о коррупционном скандале в российском футболе.

«Давайте дождемся итогов. Думаю, кого-нибудь крайнего найдут и накажут. Но не думаю, что совершится какая-то революция в футболе и в судействе. Это закрытый клуб, где люди занимаются своими делами, зачистить эту поляну, мне кажется, не представляется возможным. Поэтому рассчитывать на то, что после этой истории в российском футболе останутся только порядочные люди... Сигнал есть, значит, наверное, будут действовать люди осторожнее и понимать, что может быть и определенная ответственность за неспортивные действия», — сказал Черданцев «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема. Позже чиновник рассказал, что предоставил имеющиеся у него факты в правоохранительные органы.