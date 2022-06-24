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Гендиректор «Динамо» рассказал, как будет выглядеть форма команды на сезон-2022/23

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб будет продолжать сотрудничать с Puma. Он также рассказал, как будет выглядеть новая форма на сезон-2022/23.

«Сейчас мы остаемся с Puma. Форма в пути. Должна успеть к началу сезона. Внешне она очень похожа на прошлую форму. Но она новая», — заявил Пивоваров.

Сезон-2022/23 РПЛ стартует 15 июля. «Динамо» 17-го сыграет с «Ростовом» в рамках 1-го тура чемпионата России. Начало — в 20.00 мск.

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