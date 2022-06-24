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Сегодня, 15:17

Самедов считает, что Погребняк сможет найти себя в футболе после завершения спортивной карьеры

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение карьеры нападающего Павла Погребняка.

«Прекрасная карьера, это большой игрок для нашего футбола. Думаю, Паша сможет найти себя в футболе, он умный парень. Сможет себя реализовать. Главное ему понять, чем он сам хочет заниматься», — сказал Самедов «СЭ».

О решении завершить карьеру Погребняк заявил «РБ Спорт».

Александр Самедов
Павел Погребняк
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