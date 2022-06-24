В «Динамо» рассказали о дальнейшей стратегии клуба
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин на пресс-конференции рассказал подробности о стратегии клуба и усилении состава.
«Стратегия «Динамо» существует. Мы понимаем, что некоторые географические рынки для нас нежелательны. Мы всегда отдавали приоритет российскому рынку. Наш российский костяк по стоимости — номер один в РПЛ. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. Есть позиции, которые мы не можем найти в России. Поэтому мы обращались к международному рынку. Мы понимаем, что Южная Америка, Африка, Сербия и Азия — благосклонные рынки для нас.
Долгосрочная стратегия предусматривает планомерное усиление состава. Наша задача — искать новые возможности. Думаю, это выполнимо" - сказал Гафин.
Гафин также заявил, что не следует сомневаться в столетии «Динамо». В 2022-м клубу исполнилось 99 лет.
«Найден оригинал документа, который подписал Дзержинский. Это не оставляет сомнений, что наше столетие — настоящее», — добавил Гафин.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -