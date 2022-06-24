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Сегодня, 15:20

В «Динамо» рассказали о дальнейшей стратегии клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин на пресс-конференции рассказал подробности о стратегии клуба и усилении состава.

«Стратегия «Динамо» существует. Мы понимаем, что некоторые географические рынки для нас нежелательны. Мы всегда отдавали приоритет российскому рынку. Наш российский костяк по стоимости — номер один в РПЛ. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. Есть позиции, которые мы не можем найти в России. Поэтому мы обращались к международному рынку. Мы понимаем, что Южная Америка, Африка, Сербия и Азия — благосклонные рынки для нас.

Долгосрочная стратегия предусматривает планомерное усиление состава. Наша задача — искать новые возможности. Думаю, это выполнимо" - сказал Гафин.

Гафин также заявил, что не следует сомневаться в столетии «Динамо». В 2022-м клубу исполнилось 99 лет.

«Найден оригинал документа, который подписал Дзержинский. Это не оставляет сомнений, что наше столетие — настоящее», — добавил Гафин.

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