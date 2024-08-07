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Газзаев: «Карвалью мог стать игроком мирового уровня! Но уж очень любил покушать...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник Даниэль Карвалью не смог реализовать себя в футболе.

— Вагнер Лав — самый талантливый футболист, с которым довелось поработать в ЦСКА?

— Да я бы кого-то одного сейчас не выделял. Мне посчастливилось поработать со многими талантами. Мои игроки уезжали в ведущие клубы Европы. В «ПСЖ», Манчестер Сити", «Челси», «Ювентус».

— Вагнер в этих клубах не поиграл.

— Ну что ж, каждому свое. Зато он в Китае поиграл, в Турции. До сих пор выступает где-то в Бразилии. Человеку 40 лет. А он еще не наигрался! Дай бог ему здоровья! Карвалью, Вагнер, Жо, Красич, Олич, Юра Жирков. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Алдонин. Это все были большие футболисты! Однако набор сильных игроков — это еще не команда.

— Карвалью — ваша боль?

— Скорее это не моя боль, а его. Он не так давно приезжал в Россию на выставочный матч. Мы с ним поговорили, вспомнили былое. Карвалью мне сказал: «Тренер, я сейчас понимаю, как вы были правы, когда буквально заставляли меня работать на максимуме на тренировках». Я до сих пор убежден, что он мог встать на один уровень с лучшими игроками мирового футбола!

— Серьезно?

— Ну да. Месси и Роналду мы вынесем за скобки. А вот в следующем ряду он вполне мог оказаться. У него вообще не было слабых мест. Все умел на поле. Хотя нет, одна слабость у него все же была.

— Какая?

— Очень любил покушать (смеется). Это его и сгубило.

— Так вы и не побороли это его пристрастие.

— Ну... Непросто было, да. Зато какой он блестящий 2005 год выдал! Навсегда останется в памяти армейских болельщиков.

— ЦСКА-2005 — машина?

— Сильная команда. Подобрались талантливые футболисты. Причем молодые! 19-22 года. И мы смогли выиграть Кубок УЕФА. Но мне кажется, что ЦСКА-2008 был даже помощнее.

— Вот как?

— Да. За три года после победы в финале Кубка УЕФА многие футболисты еще больше заматерели, набрались опыта и мастерства. И, в принципе, мы могли снова замахнуться на европейский трофей. Вспомните: ЦСКА же выиграл все шесть матчей в группе Лиги Европы.

К опытным ребятам добавилась перспективная молодежь. Тот же Дзагоев, который забил два мяча в ворота «Депортиво» (3:0). Мамаев тоже пришелся ко двору. Думаю, если бы усилили еще буквально две позиции, могли бы в Лиге чемпионов выступить успешно. Я не преувеличиваю. В той команде уже все было отлажено. Потрясающий победный дух! Можно было с закрытыми глазами определять состав. Ребята выходили и всех разрывали! Но, к сожалению, в конце 2008 года наши пути-дорожки с ЦСКА разошлись.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на «СЭ»

Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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