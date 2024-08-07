Газзаев: «Карвалью мог стать игроком мирового уровня! Но уж очень любил покушать...»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник Даниэль Карвалью не смог реализовать себя в футболе.
— Вагнер Лав — самый талантливый футболист, с которым довелось поработать в ЦСКА?
— Да я бы кого-то одного сейчас не выделял. Мне посчастливилось поработать со многими талантами. Мои игроки уезжали в ведущие клубы Европы. В «ПСЖ», Манчестер Сити", «Челси», «Ювентус».
— Вагнер в этих клубах не поиграл.
— Ну что ж, каждому свое. Зато он в Китае поиграл, в Турции. До сих пор выступает где-то в Бразилии. Человеку 40 лет. А он еще не наигрался! Дай бог ему здоровья! Карвалью, Вагнер, Жо, Красич, Олич, Юра Жирков. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Алдонин. Это все были большие футболисты! Однако набор сильных игроков — это еще не команда.
— Карвалью — ваша боль?
— Скорее это не моя боль, а его. Он не так давно приезжал в Россию на выставочный матч. Мы с ним поговорили, вспомнили былое. Карвалью мне сказал: «Тренер, я сейчас понимаю, как вы были правы, когда буквально заставляли меня работать на максимуме на тренировках». Я до сих пор убежден, что он мог встать на один уровень с лучшими игроками мирового футбола!
— Серьезно?
— Ну да. Месси и Роналду мы вынесем за скобки. А вот в следующем ряду он вполне мог оказаться. У него вообще не было слабых мест. Все умел на поле. Хотя нет, одна слабость у него все же была.
— Какая?
— Очень любил покушать (смеется). Это его и сгубило.
— Так вы и не побороли это его пристрастие.
— Ну... Непросто было, да. Зато какой он блестящий 2005 год выдал! Навсегда останется в памяти армейских болельщиков.
— ЦСКА-2005 — машина?
— Сильная команда. Подобрались талантливые футболисты. Причем молодые! 19-22 года. И мы смогли выиграть Кубок УЕФА. Но мне кажется, что ЦСКА-2008 был даже помощнее.
— Вот как?
— Да. За три года после победы в финале Кубка УЕФА многие футболисты еще больше заматерели, набрались опыта и мастерства. И, в принципе, мы могли снова замахнуться на европейский трофей. Вспомните: ЦСКА же выиграл все шесть матчей в группе Лиги Европы.
К опытным ребятам добавилась перспективная молодежь. Тот же Дзагоев, который забил два мяча в ворота «Депортиво» (3:0). Мамаев тоже пришелся ко двору. Думаю, если бы усилили еще буквально две позиции, могли бы в Лиге чемпионов выступить успешно. Я не преувеличиваю. В той команде уже все было отлажено. Потрясающий победный дух! Можно было с закрытыми глазами определять состав. Ребята выходили и всех разрывали! Но, к сожалению, в конце 2008 года наши пути-дорожки с ЦСКА разошлись.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0