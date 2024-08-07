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ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летним юбилеем

Руслан Минаев
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ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Валерия Газзаева с юбилеем. 7 августа специалисту исполнилось 70 лет.

«Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником!» — говорится в Telegram-канале армейцев.

Валерий Газзаев и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Спрашиваю: «А кто этот мальчик? Он неплох, пусть завтра придет на тренировку». И вот мы живем в эпоху Акинфеева». Газзаеву — 70!

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008-й. Московский клуб под его руководство трижды становился чемпионов России, четыре раза — обладателем Кубка и два раза — обладателем Суперкубка страны.

В 2005-м ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Газзаев: «Карвалью мог стать игроком мирового уровня! Но уж очень любил покушать...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

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Локомотив

 3
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