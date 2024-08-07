Нгамале: «В Камеруне довольно тяжело учиться и играть в футбол, поэтому пришлось делать выбор»

Форвард «Динамо» Муми Нгамале рассказал о начале своей карьеры.

«Там, где я рос, в центре Камеруна, было много хороших игроков. У нас были местные соревнования против регионов, после чего я понял, что должен сфокусироваться на футболе. Мой отец сначала был против, он говорил, что мне нужно ходить в школу и думать об университете. Но я хотел играть в футбол. На самом деле, в Камеруне не так много стадионов или мест, где можно играть в футбол, поэтому ты начинаешь с улиц. Но это то, что делает тебя тобой.

Стать профессиональным футболистом в Камеруне очень сложно, потому что у нас очень мало команд и мало тренеров. Иногда даже не было мяча, и мы играли просто тем, что нашли на улице. В Камеруне довольно тяжело учиться и играть в футбол, поэтому пришлось делать выбор», — сказал Нгамале в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Нгамале выступает за «Динамо» с осени 2022 года. Всего за московский клуб 30-летний камерунец провел 62 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.