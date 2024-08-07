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Нгамале: «В Камеруне довольно тяжело учиться и играть в футбол, поэтому пришлось делать выбор»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» Муми Нгамале рассказал о начале своей карьеры.

«Там, где я рос, в центре Камеруна, было много хороших игроков. У нас были местные соревнования против регионов, после чего я понял, что должен сфокусироваться на футболе. Мой отец сначала был против, он говорил, что мне нужно ходить в школу и думать об университете. Но я хотел играть в футбол. На самом деле, в Камеруне не так много стадионов или мест, где можно играть в футбол, поэтому ты начинаешь с улиц. Но это то, что делает тебя тобой.

Стать профессиональным футболистом в Камеруне очень сложно, потому что у нас очень мало команд и мало тренеров. Иногда даже не было мяча, и мы играли просто тем, что нашли на улице. В Камеруне довольно тяжело учиться и играть в футбол, поэтому пришлось делать выбор», — сказал Нгамале в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Нгамале выступает за «Динамо» с осени 2022 года. Всего за московский клуб 30-летний камерунец провел 62 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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