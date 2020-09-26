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Газизов оценил игру Кокорина и назвал Ещенко молодцом

17:21
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после завершения матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:0) отдельно остановился на игре двух футболистов — нападающего Александра Кокорина и защитника Андрея Ещенко.

— Как оцениваете игру Кокорина?

— Хорошо. Мне показалось, что он все правильно делать. Он не забил, но думаю, сделает это, когда надо будет. Голы еще придут.

— Как чувствует себя Максим Глушенков?

— Нормально. Операция вчера прошла, пока все нормально. Посмотрим, как будет идти восстановление.

— Ещенко провел сотый матч за «Спартак». Можно сказать, что у деда еще есть порох в пороховницах?

— Почему нет? Он молодец. Думаю, будет дальше проводить матчи и радовать нас.

Тамбов — Спартак

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